Ceccarini: “Milan? Andrà via anche Jovic. Vlahovic è un’idea, ma molto costosa”

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e dei tanti rumors sul calciomercato dei rossoneri: "Per quanto riguarda Theo Hernandez l’opzione più probabile resta l’Al-Hilal. L’offerta al club rossonero è di 35 milioni. La decisione spetta all’esterno francese su cui c’è anche l’Atletico Madrid che potrebbe inserire nell’operazione Molina. Per sostituirlo il preferito sarebbe Cambiaso. Operazione però molto difficile, visto che la Juventus non ha intenzione di cederlo. Infine c’è il capitolo attacco".