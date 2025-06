Ceccarini: “Il Milan si muove per il dopo Reijnders. Ricci, Rovella e non solo”

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan e dei tanti rumors sul calciomercato dei rossoneri: "Dopo un inizio lento, il Milan è scattato avanti con decisione. Prima Tare, poi Allegri adesso il mercato. In entrata e in uscita. Luka Modric è un grande colpo. Un giocatore della sua esperienza può permettere alla squadra di salire di livello. Non solo qualità eccelsa in campo ma anche personalità e soprattutto mentalità vincente. Dopo gli impegni con la Nazionale farà le visite mediche e firmerà per un anno".