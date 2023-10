Caso scommesse, Zaniolo convocato la prossima settimana?

Nicolò Zaniolo è uno dei giocatori implicato nel caso scommesse. Come scrive La Gazzetta dello Sport: per la sfida di domenica contro il West Ham l’attaccante sarà regolarmente convocato. In ogni caso dalla Procura di Torino per adesso non sono arrivate convocazioni per Zaniolo, anche se è quasi certo che la prossima settimana Nicolò e i suoi legali (Tognozzi e Conte) saranno pronti a trovare una data utile per il primo colloquio con gli inquirenti. Il cellulare sequestrato all'ex giocatore della Roma non è stato ancora sottoposto a esami e quindi occorrerà una settimana perché possano essere reperite informazioni utili. LEGGI ANCHE: Milan, Kalulu e Krunic hanno recuperato. Personalizzato per Loftus-Cheek