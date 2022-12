Caso Juventus, non è finita la questione Cristiano Ronaldo

La Juventus non sta vivendo un periodo roseo. Uno dei casi maggiori e più di difficile risoluzione resta la ormai famosissima carta Ronaldo . Un documento segreto che, secondo la Procura , avrebbe garantito al campione diversi milioni di euro a prescindere dalla sua permanenza o meno ai bianconeri. Questi milioni non sarebbero mai stati riportati a bilancio.

Caso Juventus, continua la questione con Ronaldo

Secondo quanto riporta Repubblica Torino, Ronaldo sarebbe tornato all'attacco e avrebbe chiesto di nuovo l'accesso agli atti. Il portoghese, si legge, vorebbe capire davvero cosa sia la famosa carta e avrebbe ricevuto il via libera della Procura. Ora dovrà decidere il gip. Nello specifico, CR7 ha chiesto di poter avere una copia delle carte dell'indagine per verificare se ci siano documenti che attestino davvero una sua posizione di credito nei confronti del club bianconero. Insomma, un caso che sarebbe ben lontano dalla conclusione.