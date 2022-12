Caso Juventus, le intercettazioni sulla carta di Cristiano Ronado

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono uscite delle mail del DS della Juventus, Federico Cherubini, ad altri dirigenti del club, il 14 ottobre 2021, nella quale si parla di un imminente incontro con Jorge Mendes, sull'ormai famoso caso della carta di Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Juventus informava gli altri dirigenti di un imminente incontro con il procuratore portoghese dove in ballo c'erano 6,7 milioni di euro da dare allo stesso agente ma non solo. L’impressione degli investigatori, si legge, è che l’appuntamento fosse per trovare una soluzione alle pendenze che CR7 vanta con la società, pari a 29 milioni di euro lordi. In un'altra intercettazione, ne discutono il capo dell’ufficio legale Cesare Gabasio, e lo stesso Cherubini.