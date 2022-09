Il ritorno di Cardinale: vuole essere a San Siro per Milan-Juventus

Gerry Cardinale sta per tornare. Obiettivo, Milan-Juventus a 'San Siro'. Non è escluso che assista anche ad una sfida contro il Chelsea

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, stia pianificando un rientro a Milano per il mese di ottobre. In particolare, per le 'terribili sei giornate' che dovrà vivere, all'inizio del mese, la squadra di mister Stefano Pioli.