Gerry Cardinale unisce passato e futuro del Milan: bel gesto del proprietario rossonero per ricordare Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio
Milan, nuova opera per Baresi: i 6 valori trasmessi dalla leggenda rossonera | PM Video
La visione del Milan guidato da Gerry Cardinale unisce indissolubilmente la pianificazione del futuro societario alla celebrazione della propria identità storica. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners, alla guida del club rossonero dal 2022, continua a lavorare su asset cruciali a lungo termine, come la costruzione del nuovo Generali Stadium in sinergia con l'Inter per incrementare i ricavi del club, senza mai dimenticare l'eredità e i miti del passato rossonero.
Il fine settimana istituzionale: la cena con Kaká e GallianiCome ricordato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i giorni precedenti alla stracittadina milanese sono stati scanditi da appuntamenti di altissimo valore simbolico. Nella serata di venerdì, la proprietà ha organizzato un evento speciale per consolidare il legame con alcune delle figure più rappresentative della storia del club.
Alla cena istituzionale erano presenti, tra gli altri, l'ex amministratore delegato Adriano Galliani e il Pallone d'Oro 2007 Ricardo Kaká. Un momento di forte coesione che ha preceduto il grande successo sportivo sul campo e che testimonia la volontà di Cardinale di mantenere vive le radici del milanismo.
L'omaggio a Franco Baresi e l'iniziativa per i dipendentiNella giornata di sabato, prima del derby, Cardinale ha firmato un altro significativo gesto d'affetto verso la storia del Diavolo. Il patron rossonero ha voluto omaggiare tutti i dipendenti del club regalando loro una speciale maglia del Milan personalizzata con il nome e il mitico numero 6 di Franco Baresi.
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