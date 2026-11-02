La visione del Milan guidato da Gerry Cardinale unisce indissolubilmente la pianificazione del futuro societario alla celebrazione della propria identità storica. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners, alla guida del club rossonero dal 2022, continua a lavorare su asset cruciali a lungo termine, come la costruzione del nuovo Generali Stadium in sinergia con l'Inter per incrementare i ricavi del club, senza mai dimenticare l'eredità e i miti del passato rossonero.

Il fine settimana istituzionale: la cena con Kaká e Galliani

Come ricordato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i giorni precedenti alla stracittadina milanese sono stati scanditi da appuntamenti di altissimo valore simbolico. Nella serata di venerdì, la proprietà ha organizzato un evento speciale per consolidare il legame con alcune delle figure più rappresentative della storia del club.

Alla cena istituzionale erano presenti, tra gli altri, l'ex amministratore delegato Adriano Galliani e il Pallone d'Oro 2007 Ricardo Kaká. Un momento di forte coesione che ha preceduto il grande successo sportivo sul campo e che testimonia la volontà di Cardinale di mantenere vive le radici del milanismo.

L'omaggio a Franco Baresi e l'iniziativa per i dipendenti

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Nella giornata di sabato, prima del derby, Cardinale ha firmato un altro significativo gesto d'affetto verso la storia del Diavolo. Il patron rossonero ha voluto omaggiare tutti i dipendenti del club regalando loro una speciale maglia del Milan personalizzata con il nome e il mitico numero 6 diIl tributo è stato accolto con enorme entusiasmo, tanto che diversi collaboratori della società hanno scelto di indossare la maglia celebrativa direttamente sotto la divisa ufficiale durante la sfida contro i nerazzurri. Il ricordo del leggendario capitano e vicepresidente onorario resta un elemento centrale in ogni partita casalinga, celebrato dallo speaker ufficiale di San Siro al termine della lettura della formazione rossonera. Un percorso di valorizzazione che, come confermato dall'ambiente societario, vedrà la pianificazione di ulteriori iniziative dedicate nei prossimi mesi.