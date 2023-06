Milan, sui social è malcontento: spopola il #Cardinaleout

Calciomercato in salita

Dopo aver perso la corsa per Marcus Thuram contro l'Inter, continua il quotidiano, lo scenario è quello di un calciomercato in salita. Un derby perso a poche ore dalle news della cessione di un big come Tonali. Scelte dure da far digerire alla tifoseria dopo una stagione che ha portato i rossoneri alle semifinali di Champions League. Il Corriere riporta lo striscione della Curva Sud, esposto a San Siro il 4 giugno. «Un altro anno è passato, è ora di mercato. Società vogliamo il salto di qualità». Quasi un mese più tardi, i rallentamenti nella costruzione del futuro non suonano affatto come sorprendenti.