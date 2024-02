Milan, Cardinale a Miami: possibili partnership con fondi arabi? Il punto

Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, come riportato da 'Tuttosport', nei giorni scorsi, hanno affrontato un viaggio d’affari nei paesi del Middle East. Ecco spiegato perché l’amministratore delegato milanista, rientrato in Italia nelle scorse ore, non ha seguito la squadra nella trasferta di questo tardo pomeriggio a Rennes (presenti invece Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada). Il fatto che Cardinale e Furlani abbiano viaggiato insieme è l’ennesima testimonianza, dopo il selfie di qualche mese fa in hotel a Milano, di come non vi siano tensioni tra i due e che, al contrario, la stima è rimasta immutata, con il bene del Milan messo al primo posto.