Milan, Cardinale cerca i capitali? Obiettivo ripagare il prestito di Elliott

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto sul Milan . Non solo campo o mercato, anche uno sguardo alla proprietà rossonera e a possibili investimenti nuovi in società. G erry Cardinale , si legge, da alcuni mesi starebbe cercando i capitali necessari per ripagare il prestito triennale concesso dal venditore Elliott al momento della cessione del club nell’estate dell’anno scorso. Il quotidiano riporta le cifre: 585 milioni più interessi al 7%, che portano il totale della somma da restituire a circa 700 milioni. La scadenza sarebbe fissata nel 2025.

Cardinale e il Milan

Tuttosport parla dell’operazione che ha portato il Milan da Elliott a Red Bird che non sarebbe priva di debiti. Dal bilancio del Milan, si legge: il pegno costituito da Red Bird a favore di Elliott riguarda il 99,93% delle azioni del club rossonero, non solo le quote corrispondenti al ‘vendor loan’ (48,75%). Sarebbero questi gli accordi in capo ai veicoli utilizzati a monte: Acm Bidco da Red Bird in Olanda, Rossoneri Sport Investment da Elliott in Lussemburgo, in pista fin dalla cessione da Fininvest a Yonghong Li nel 2017, controllato dall’hedge fund dall’estate 2018.