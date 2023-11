Milan-Fiorentina, Camarda debutta? Sarebbe il primo classe 2008

'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina parla di Milan-Fiorentina e in particolare del possibile debutto in Serie A di Camarda

'Il Corriere dello Sport' parla del Milan e del possibile esordio in prima squadra di Camarda . Il ragazzo aveva già molto mercato prima che i riflettori si accendessero completamente su di lui. Camarda è un talento precoce da sempre . Trovarsi catapultato a quindici anni in serie A, al solo pensiero, è qualcosa di elettrizzante. Camarda dovrebbe andare in panchina contro la Fiorentina, poi chissà.

Milan, Camarda sulle orme di Paloschi

C'è il via-libera della Federazione, si legge, necessario in per esordire prima di compiere sedici anni. Camarda gioca sotto età anche nel Milan Primavera. Sta brillando specialmente in Europa: un gol in rovesciata contro il Paris Saint Germain nella recente partita di Youth League. In caso di impiego sarebbe il più giovane esordiente nella storia della serie A. In attacco nel Milan sarà l'unica alternativa contro la Fiorentina. Nato un mesetto dopo che un altro baby-goleador, come Paloschi, entrava nella storia il 10 febbraio 2008 segnando al primo pallone toccato in A.