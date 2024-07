Ordine polemico contro il calendario della Serie A: ecco le sue parole

"Non è un campionato di calcio: è diventata una maratona infinita. Si gioca sempre, ogni giorno della settimana per via dello spezzatino televisivo, anche prima di Natale (22 dicembre), dopo Natale (il 29 dicembre) e prima della Befana (5 gennaio). Non c’è un attimo di sosta anche per due noti eventi del 2025: 1) l’edizione prossima della Champions comporta 2 partite in più (si passa da 6 a 8), si giocherà quindi anche a gennaio solitamente mese riservato a campionato e coppa Italia; 2) le 4 finaliste designate (Inter, Milan, Juve e Atalanta) per la Supercoppa d’Italia dovranno viaggiare in Arabia e recuperare in un paio di slot già previsti tra gennaio e febbraio. L’altra “anomalia” che renderà la preparazione dei club diversa da quella solita riguarda i raduni: si svolgeranno, specie per le squadre top, a puntate. Perché ci saranno calciatori convocati fin dal primo giorno e altri che si aggregheranno successivamente in quanto reduci chi dall’europeo che chiude il 15 luglio e chi addirittura dai Giochi di Parigi. Per questo motivo l’ingorgo di impegni tra gennaio e febbraio trasformerà il calendario in un gigantesco labirinto: guai in vista per eventuali partite sospese e da recuperare". LEGGI ANCHE: Milan Futuro, sono due i punti poco chiari: dal progetto fino a... Camarda >>>