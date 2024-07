Calendario Serie A, per il Milan di Fonseca una difficoltà

Ieri è andato in scena il sorteggio della prossima Serie A. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla del calendario. Per il Milan ci potrebbe essere una partenza magari non troppo difficile, con due partite contro le big nelle prime 5 gare, ma una seconda parte più complessa. Già alla terza giornata partite molto importanti: ci sono Inter-Atalanta, Juve-Roma e Lazio-Milan prima dello stop per una Nazionale mai così attesa. Alla quinta ci saranno Inter-Milan e Juve-Napoli. Più complicata per Milan, Atalanta e Napoli la seconda metà del girone d’andata. Per Fonseca ci sono Bologna, Napoli, Juve, Atalanta e Roma tra la nona e la diciottesima. Poi ci potrebbe essere l'influenza delle Coppe. La nuova fase con gruppo unico prevede 8 match per la Champions (Inter, Milan, Juve, Atalanta, Bologna) e l’Europa League (Roma e Lazio) entro fine gennaio, e “solo” 6 per la Conference (Fiorentina). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chi è Pavlovic? Caratteristiche e numeri | VIDEO