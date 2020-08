Calendario Milan: tre amichevoli estive prima del campionato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola ha ricordato come sia in fase di ultimazione il calendario delle amichevoli estive del Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri dovrebbero giocare almeno tre amichevoli prima dell’inizio del campionato di Serie A 2019-2020, e, logicamente, prima dei turni preliminari di Europa League, che vedranno il Diavolo scendere in campo, la prima volta, il prossimo giovedì 17 settembre.

Nei piani del Milan c’era quello di fare un test match contro il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, ma le due società non si sono ‘incontrate’ per incompatibilità dei rispettivi calendari. Presumibilmente, sarà il Novara a sostituire la compagine brianzola.

Allo studio c’era anche l’eventualità di sostenere un’amichevole contro una big europea, ma l’emergenza coronavirus sta freddando, molto, questa ipotesi. MONZA ‘STOPPATO’ DAL MILAN: INCEDIBILE UN OBIETTIVO DEI BIANCOROSSI >>>