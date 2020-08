Calciomercato Milan – Monza su Daniel Maldini: il ragazzo è incedibile

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani si è fatto avanti con il Milan per chiedere il prestito di Daniel Maldini, classe 2001, figlio secondogenito del direttore tecnico Paolo.

Daniel Maldini, che ha esordito in Serie A con il Diavolo lo scorso 3 febbraio 2020 in occasione di Milan-Verona 1-1 a ‘San Siro‘, però, è ritenuto, almeno per il momento, incedibile dal club rossonero. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, consapevole del talento che possiede il ragazzo, vuole tenerlo in organico almeno fino al prossimo gennaio.

