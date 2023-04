Milan, tre gare per blindare la Champions League. Poi sfida alla Roma

Il Milan di Stefano Pioli avrà tre sfide alla sua portata contro Empoli, Bologna e Lecce in questo mese di aprile. Poi big match all'Olimpico

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come in questo mese di aprile il Milan di Stefano Pioli potrebbe piazzare un allungo decisivo sulle inseguitrici nella corsa per un piazzamento tra le prime quattro in Serie A, e, di conseguenza, conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Il Milan, ora, è al terzo posto in classifica, a quota 51 punti, dopo il bel successo contro il Napoli e il calendario di questo mese può sorridere ai rossoneri. A patto, però, da non sottovalutare gli impegni in agenda, giocando con la stessa attenzione e con la medesima intensità vista in occasione dell'ultimo match di campionato al 'Maradona'.

Milan, in arrivo tre gare di Serie A da non sbagliare — Domani è in programma Milan-Empoli. Poi, dopo la partita di andata dei quarti di finale di Champions contro il Napoli, i rossoneri saranno prima in trasferta a Bologna (sabato 15 aprile) e, quindi, riceveranno a 'San Siro' il Lecce (domenica 23 aprile). Tre partite dalle quali sarebbe ottimo uscire con 9 punti.

Questo perché il Diavolo potrebbe, in questo modo, cercare di ottenere un vantaggio su Roma, Inter e Atalanta, magari sfruttando anche gli scontri diretti in programma per tentare di avvicinare il secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio che dopodomani sfiderà la Juventus.

Aprile si concluderà con la sfida alla Roma all'Olimpico — A Milanello, secondo il 'CorSport', non si fanno però né calcoli né tabelle. Questo Milan, infatti, ha dimostrato di poter vincere in maniera schiacciante in casa della capolista, ma anche di pareggiare 0-0 in casa della Cremonese ultima in classifica. Per raggiungere la quota Champions, i rossoneri dovranno alzare sensibilmente il rendimento fin qui avuto nel 2023.

In 12 partite del nuovo anno, il Milan ne ha vinte appena 5. Il trittico di gare contro Empoli, Bologna e Lecce, a maggior ragione, è da non sbagliare. Anche perché, poi, sabato 29 aprile, sarà la volta di Roma-Milan, confronto diretto per un posto in Champions League. Il 2-2 dell'andata, a gennaio, spalancò le porte della crisi rossonera. Chissà che il retour match dello stadio 'Olimpico' non la chiuda una volta per tutte. Milan-Empoli, le parole di Pioli su Brahim e Leao >>>