Calendario amichevoli Milan – Si arricchisce il programma estivo 2021

Si arricchisce di nuovi appuntamenti il calendario delle amichevoli estive del Milan: Pro Sesto e Valencia tra le avversarie

Si arricchisce di nuovi appuntamenti il calendario delle amichevoli estive del Milan . A fare il punto è 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. Il primo appuntamento stagionale, ufficializzato ieri, sarà quello contro la Pro Sesto , sabato pomeriggio alle ore 17:00 a Milanello.

Seconda gara amichevole, invece, in trasferta. Si giocherà il 31 luglio all'Allianz Riviera contro il Nizza. Sarà poi la volta di due avversarie spagnole. Il 4 agosto, al Mestalla, sfida al Valencia per il Trofeu Taronja. L'8 agosto gara contro l'ex Carlo Ancelotti: a Klagenfurt, in Austria, ci sarà, infatti, il Real Madrid.