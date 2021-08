Calendario amichevoli Milan: due match prima dell’inizio della Serie A

Ancora due amichevoli in calendario per il Milan di Stefano Pioli prima dell'avvio del nuovo campionato. Facciamo il punto della situazione

Soltanto due partite rimaste nel calendario delle amichevoli estive del Milan per questa stagione 2021-2022. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Nello specifico, i rossoneri di Stefano Pioli giocheranno domenica pomeriggio, alle ore 18:30, a Klagenfurt (Austria) contro il Real Madrid dell'amico Carlo Ancelotti. La partita, nella quale le 'Merengues' presenteranno ufficialmente la seconda maglia, probabilmente, sarà l'occasione anche per fare un punto di mercato tra le due società (ai rossoneri piace Isco, ma non soltanto).