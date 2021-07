Calendario amichevoli estive Milan 2021-2022: ecco le avversarie

Prende forma il calendario delle amichevoli estive del Milan per la stagione 2021-2022. La prima sarà questo sabato a Milanello. Il programma

Come riferito da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, prende forma il calendario delle amichevoli estive del Milan di Stefano Pioli per la stagione 2021-2022. La prima sfida sarà in programma questo sabato 17 luglio, alle ore 17:00, contro la Pro Sesto. Si giocherà a Milanello ed a porte chiuse, ma gli appassionati ed i tifosi del Milan potranno seguirla in diretta sui canali ufficiali del club rossonero.

Quindi, finora è stata fissata un'altra amichevole, sabato 31 luglio, all'Allianz Riviera contro i padroni di casa del Nizza, con orario ancora da definire. Mercoledì 4 agosto, dunque, il Diavolo giocherà, sempre con orario da definire, al 'Mestalla' contro gli spagnoli del Valencia.

l'8 agosto, invece, alle 18:30 al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup, ci sarà la prestigiosa amichevole tra il Real Madrid e il Milan. Athletes Versus è un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta gli atleti nei loro sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, così come si legge sul sito ufficiale rossonero.

Sabato 14 agosto, poi, allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste, amichevole Milan-Panathinaikos, ultimo test prima dell'avvio del campionato di Serie A, previsto per il weekend successivo. Presumibilmente, tra queste date, verrà fissato qualche altro incontro amichevole per rodare al meglio i giocatori di Pioli.