Caldara-Milan, tre numeri lo riassumono: ora allo Spezia cerca il rilancio

L'avventura di Mattia Caldara al Milan non è stata indimenticabile: ora un nuovo prestito, allo Spezia, per tentare il rilancio

Carmelo Barillà

L'avventura di Mattia Caldara al Milan non è stata indimenticabile: ora un nuovo prestito, allo Spezia, per tentare il rilancio. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il periodo in rossonero del difensore si può riassumere con tre numeri: 2, 65 e 35. Rispettivamente le partite giocate, i minuti in cui è sceso in campo e i milioni pagati alla Juventus per portarlo a Milanello.

Era il 2018, Caldara aveva appena chiuso un paio di stagioni al top ed era il fiore all'occhiello del mercato bianconero. La Juventus, però voleva riportare a casa Leonardo Bonucci. Ecco perché lo inserì come contropartita nell'affare con il Milan. Poi il calvario in rossonero, con diversi infortuni e vari prestiti. Caldara ha giocato più in Primavera che in prima squadra. Paradossale: quattro presenze con i baby rossoneri, solo due con i grandi, zero in campionato.

Caldara, rapporto qualità-prezzo pessimo

È costato più di Theo Hernandez, Tomori, Kalulu, Kjaer, Florenzi e tutti gli altri difensori attualmente a disposizione di Pioli, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Risultato: infortuni, problemi sparsi e l'unica stagione giocata con regolarità a Venezia in prestito. Nonostante la retrocessione, infatti, Caldara ha dimostrato di aver recuperato la condizione e di essere tornato un centrale affidabile. Cosa che al Milan non si è mai vista. Prima la lesione parziale del tendine d’Achille, poi la rottura del crociato sinistro e il prestito all’Atalanta. E anche lì, dove era esploso, non è mai tornato quello di prima.

L'addio e il tentativo di rinascita

Caldara, ora, saluterà il Milan per passare in prestito con diritto di riscatto allo Spezia. I liguri possono rappresentare una meta più "sicura" rispetto al neopromosso Venezia della scorsa stagione. Gli Aquilotti, infatti, hanno ottenuto un'altra ottima salvezza e, anche se ripartiranno da un nuovo allenatore ed un nuovo progetto, potranno garantire spazio e centralità a Caldara. In caso il centrale facesse bene il riscatto, fissato a 3 milioni di euro. Non c'è spazio per guardarsi indietro. Anche perché si vedrebbero solo grandi rimpianti.