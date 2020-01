Calciomercato Milan – Viviano, il suo profilo non convince la dirigenza

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, Pepe Reina ha raggiunto l’ accordo con l’Aston Villa, ma prima il Milan deve trovare un sostituto all’altezza.

Nelle ultime ore è circolato il nome dello svincolato Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, ma il profilo del portiere non convince più di tanto Maldini e Boban. Se non dovesse essere trovato il sostituto, ovviamente, Reina non partirà. A proposito dello spagnolo, quale sarebbe il guadagno per il Milan? Ecco l’impatto a bilancio, continua a leggere >>>

