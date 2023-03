Calciomercato – Tra i riscatti e il portiere: le tre mosse del Milan

Calciomercato, le mosse del Milan

Il Milan, si legge, ha già deciso di non continuare con Tatarusanu e Mirante, che sono in scadenza. Il vice di Maignan sarà Marco Sportiello, sul terzo sarebbero in corso valutazioni. Nei prossimi mesi, saranno decisi anche i destini Brahim Diaz e Aster Vranckx. Lo spagnolo tornerà al 30 giugno al Real Madrid. Il Milan lo vorrebbe tenere e sa che Brahim vuole restare. Se il Real Madrid, troverà un’offerta da 25-30 milioni da un grande club, Diaz potrebbe salutare il Milan, che secondo la rosea, potrebbe offrire 15-20 milioni. Ancora nessuna certezza anche per Aster Vranckx: il Milan può riscattarlo per 12 milioni ma è probabile che si sieda presto al tavolo con Wolfsburg. Milan, la firma di Giroud attesa settimana prossima