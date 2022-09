Milan, Thiaw: “Felice ed emozionato. Un contatto già l’anno scorso”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Malick Thiaw, acquistato dal Milan per 7 milioni di euro bonus inclusi dallo Schalke 04, abbia svolto ieri il suo primo allenamento nel centro sportivo rossonero di Milanello. Thiaw ha poi rilasciato la sua prima intervista da giocatore rossonero ai microfoni del canale ufficiale 'Milan TV'.