Calciomercato Milan – Su Duncan c’è anche l’interesse della Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Alfred Duncan è uno dei profili su cui i rossoneri andrebbero in caso di cessione di Franck Kessie all’Inter. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere della Sera’ però, il Milan non è l’unica squadra interessata al ghanese. C’è anche la Fiorentina del neo tecnico Beppe Iachini, che ha allenato il giocatore al Sassuolo e lo conosce molto bene. Per questo motivo vorrebbe riportarlo con sé nella sua nuova avventura in Toscana. Intanto ecco cosa ha detto Maxi Lopez della sua avventura in rossonero, continua a leggere >>>

