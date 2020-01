Calciomercato Milan – Sirene dalla Premier per Calhanoglu e Kessie

CALCIOMERCATO MILAN – Al momento non ci sono offerte concrete per Hakan Calhanoglu e Franck Kessie, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente. Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, infatti, per il turco oggi a San Siro saranno presenti alcuni osservatori del West Ham, mentre per l’ivoriano quelli del Newcastle. Vedremo cosa succederà, ma con un’offerta congrua uno dei due calciatori potrebbe partire. Intanto è possibile uno scambio di prestiti tra Milan e Atalanta, continua a leggere >>>

