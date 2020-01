Calciomercato Milan – Caldara-Kjaer, possibile scambio di prestiti

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, ipotizza uno scambio di prestiti tra Mattia Caldara, difensore centrale del Milan e Simon Kjaer dell’Atalanta.

I rossoneri, infatti, sarebbero anche disposti a cedere l’ex Juventus in prestito, in modo da farlo giocare con maggiore continuità dopo l’infortunio, mentre Kjaer è ai ferri corti con Gasperini, e dunque lo scambio potrebbe essere fattibile. In ogni caso, prima di prendere qualsiasi decisione, bisogna sentire il Siviglia, che resta proprietario del cartellino del difensore danese. Intanto Stefano Pioli deve sciogliere un ballottaggio a centrocampo in vista della partita di oggi, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android