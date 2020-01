Calciomercato Milan – Se parte Rodriguez arriva Robinson

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è sempre in attesa che si sblocchi la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. L’affare è ormai fatto, ma il club sta ancora aspettando il via libera dalla Federazione turca. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, se questo dovesse accadere, il Milan andrebbe con decisione sul terzino sinistro del Wigan Antonee Robinson. Intanto ecco la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo stasera contro il Brescia, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android