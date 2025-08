Su Zachary Athekame: "Per quanto riguarda la fascia, viste le elevate richieste dello Strasburgo (intorno ai 30 milioni) per Guela Doué, il Milan ha invece deciso di ripiegare sul più economico Zachary Athekame per il ruolo di terzino destro. Insomma, più una mossa in prospettiva che per l'immediato quella dell'acquisto del classe 2004 svizzero. Offerti 7 milioni allo Young Boys, che ne chiede 10 ma potrebbe capitolare a metà strada attraverso i bonus. Affare ben impostato e che può arrivare alla conclusione nel giro di 48 ore. Pronto per Athekame un contratto quadriennale".