"Tanto da aver saltato le prime gare ufficiali e tutto il pre-campionato. Un segnale netto e inequivocabile di rottura sul quale il Milan sta facendo leva per arrivare a regalare ad Allegri la mezzala tanto agognata. Intanto qualche denaro utile alla campagna acquisti milanista potrebbe arrivare dall'Arabia, dove l'Al Ittihad ha messo sul tavolo una decina di milioni per portare Bennacer in maglia giallonera. Pronto un triennale in doppia cifra per il regista, che non rientra più nei piani del Diavolo e appare destinato all'addio".