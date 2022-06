Maldini e Massara ancora senza contratto: ecco cosa succede al Milan

Paolo Maldini e Frederic Massara, in scadenza di contratto con il Milan, rinnoveranno oggi o domani. Ma quanto imbarazzo ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, il cui contratto con il Milan scadrà domani, giovedì 30 giugno. Secondo la 'rosea', il Milan potrebbe definire oggi, in via ufficiale, il prolungamento del loro accordo o farlo proprio in extremis.

Nulla vieta di prolungare la storia di Maldini e Massara al Milan a luglio, quando i dirigenti sarebbero di fatto svincolati e sul mercato. Ma non accadrà. O si sistema tutto subito, come quasi certamente succederà, oppure non se ne farà nulla. Il quotidiano sportivo nazionale ha spiegato come ieri si sia svolta una seduta del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero, ma non si è affrontato il tema del rinnovo.

Milan, Maldini e Massara aspettano di sottoscrivere il loro accordo

All'ordine del giorno, infatti, c'erano questioni amministrative, adempimenti verso la Co.Vi.So.C. e UEFA richiesti (al Milan così come a tutti i club) entro fine mese. Le scadenze dei contratti dei dirigenti, dunque, non sono state discusse. Questione superata - secondo quanto filtra -, con l'intesa raggiunta da tempo e per firma ed annunci ogni momento è quello buono. Senza stress.

L'intesa di massima tra Maldini, Massara e Gerry Cardinale, nuovo azionista di maggioranza del Milan, è stata di fatto trovata nelle scorse settimane, ha scritto 'La Gazzetta dello Sport'. Mancherebbero dettagli minimi, da sistemare in poche ore. C'è un iter tecnico, economico e di disciplina del lavoro, che va rispettato ma che porterà all'annuncio.

Fino alla cessione delle azioni del club rossonero, però, Cardinale non può firmare contratti per conto del Milan. Occorre che dia mandato al Presidente Paolo Scaroni o all'amministratore delegato Ivan Gazidis, colui il quale aveva firmato il precedente contratto di Maldini. Loro devono convocare i manager dell'area sportiva, magari dopo aver richiesto un altro CdA, esaminato e approvato le nuove condizioni contrattuali.

La bozza di accordo c’è già, la versione definitiva può essere sottoscritta a breve, già in giornata o domani. Per il club si potrebbe anche andare oltre la scadenza attuale, e ufficializzare i prolungamenti a luglio, tanto grande è la fiducia. Maldini e Massara hanno continuato a lavorare sul mercato anche in questo periodo da 'sospesi'. E condurre trattative con un contratto a termine è insolito, quasi senza precedenti.

Ad ogni modo, per i due dirigenti la ratifica dell'accordo dovrà arrivare oggi o domani, non si deve andare oltre. Anche perché il Milan, Campione d'Italia in carica, in questo mese ha rallentato troppo e ha visto sfumare obiettivi sensibili per il calciomercato estivo quali Sven Botman, andato al Newcastle, e Renato Sanches, in procinto di accettare il PSG. Club che offrivano di più, vero, ma lo stallo sui rinnovi dei manager ha creato incertezza ed è stato determinante. Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>