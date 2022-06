Milan, Maldini e Massara ancora al comando: il sì entro fine settimana

L'annuncio per il rinnovo del contratto di Maldini e Massara con il Milan è atteso a giorni, entro il fine settimana . Provvederà a spazzare via le incertezze sorte, soprattutto, all'interno della tifoseria rossonera. Dubbi che, però, sembra non avere Paolo Scaroni , Presidente del club di Via Aldo Rossi, almeno a sentire quanto dichiarato a 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento.

"Non mi preoccupo molto del tema 'Maldini-Massara' - ha detto Scaroni -. Il cambio di proprietà in questo momento un po' cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco. Non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un'intesa per far sì che questa coppia continuerà con noi nei prossimi anni". Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>