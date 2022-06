Milan, Maldini e Massara vicini al rinnovo: i ‘rumors’ sul contratto

Paolo Maldini e Frederic Massara ad un passo dal rinnovo con il Milan. Sono stati artefici della vittoria del 19° Scudetto rossonero

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan è al centro dell'approfondimento pubblicato sul 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattinata. Gli ultimi ostacoli nei negoziati, infatti, stanno per essere superati: questa è la settimana giusta per la firma dei nuovi accordi tra il direttore tecnico, il direttore sportivo ed il club di Via Aldo Rossi.

Un'ufficialità che andrà a spegnere tante voci che, inaspettatamente, hanno invaso il mondo Milan ad un mese esatto dalla vittoria del 19° Scudetto. Alla base delle discussioni, ha scritto il 'CorSport', non soltanto la durata del nuovo contratto di Maldini e Massara con il Milan, bensì anche vedute diverse all'interno della società.

Milan, ecco la durata del contratto di Maldini e Massara

Oltre che, naturalmente, discussioni e chiarimenti su prospettive e budget che, in questa fase storica di transizione societaria da Elliott a RedBird, vanno condivisi prima di tuffarsi con forza nel calciomercato estivo. C'era qualche aspetto da chiarire, questione di rapporti interne tra diverse aree del club rossonero (in particolare, quelli tra lo stesso Maldini e il CEO, Ivan Gazidis, n.d.r.).

La diversità di vedute, però, non impedirà a Maldini e Massara di restare e progettare la campagna acquisti estiva. In fin dei conti, hanno seminato per tutto l'inverno e la primavera. In settimana, quindi, fumata bianca sui contratti dopo una lunga trattativa. Le prime indiscrezioni parlano di un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Il segnale che si sta arrivando alla conclusione della vicenda.

Maldini, ha rivelato il quotidiano capitolino, ha avuto un contatto diretto con Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners e nuovo azionista di maggioranza del Milan, condividendo con lui teorie e perplessità per il futuro. I loro rapporti, però, sono molto positivi e questo lascia ben sperare per il domani.

Maldini, infatti, sperava di avere una connessione diretta con New York per confrontarsi quando necessario delle problematiche che possono sorgere nel corso di una stagione. Trovando in Cardinale una figura disposta al dialogo.