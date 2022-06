Milan, ecco cosa mancherebbe per siglare il rinnovo di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è sotto contratto con i rossoneri solo fino al 30 giugno. L'accordo non è stato ancora rinnovato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan. Sia il direttore tecnico sia il direttore sportivo, infatti, andranno in scadenza tra meno di due settimane, il prossimo 30 giugno e, al momento, non hanno ancora in tasca un nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Milan e Maldini, avanti insieme. Ma la firma quando arriverà?

Il 'caso' scoppiato a mezzo stampa con l'intervista rilasciata, post-Scudetto, da Maldini, era rientrato anche perché Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird Capital Partners, nuovo azionista di maggioranza del Milan, ha ribadito in più occasioni la volontà di proseguire il rapporto con Maldini e, di conseguenza, con il resto del suo team.

La firma sui contratti, però, tarda ad arrivare. Da 'Casa Milan', ha spiegato il 'CorSport', arrivano ampie rassicurazioni. Non ci sono problemi all'orizzonte: si tratterebbe soltanto e unicamente di una questione di tempo per sistemare gli ultimi dettagli. Alcune voci, però, riportano come debba essere ancora trovata la quadratura del cerchio su alcuni aspetti economici.

Aspetti che, però, è giusto sottolineare, non sono tali da mettere in dubbio la fumata bianca tra le parti. Nel frattempo, Maldini e Massara restano pienamente operativi per rinforzare la squadra rossonera in questa sessione di trattative. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>