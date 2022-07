Calciomercato Milan – Per Renato Sanches non è finita: la situazione

Da mesi, per il calciomercato del Milan si fa il nome di Sanches. Per Tuttosport, la pista non è del tutto sfumata come poteva sembrare

Kenneth Malandrin

Dopo la partenza a parametro zero di Franck Kessiè direzione Barcellona, Maldini e Massara hanno individuato in Renato Sanches il profilo adeguato per sostituire l'ivoriano. Dopo diversi mesi di contatti, negoziazioni e voci, la trattativa ha subito un netto rallentamento che però non si è ancora tramutato definitivamente in frenata. Nell'edizione odierna di Tuttosport, sono presenti informazioni circa il dossier Renato Sanches-Milan.

Secondo il quotidiano, la dirigenza milanista sta tuttora attendendo di capire le intenzioni del centrocampista portoghese, attualmente in ritiro con il Lille. Se il PSG non dovesse attivarsi proponendo un rilancio ai Dogues, il Milan sarebbe infatti pronto a far partire nuovamente i contatti per chiudere l'operazione. D'altronde, Tuttosport riferisce anche che il Milan non avrebbe mai ritirato la propria offerta per il cartellino di Renato Sanches. Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>