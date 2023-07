Calciomercato Milan da record: un progetto che continua dal 2017

Il calciomercato del Milan è stato molto attivo dal 2017 ad oggi ed ha incrementato i propri investimenti per rinforzare la rosa

Molti giornalisti sostengono che il calcio italiano è in forte declino e che sarebbe quasi impossibile tornare ai livelli degli anni '90 e dei primi '00. Tuttavia il calciomercato effettuato dal Milan dimostra che questa decrescita non riguarda tutti, anzi. I rossoneri, attraverso gli investimenti fatti dal 2017 ad oggi, avrebbero speso molto di più di quant0 abbiano mai fatto in precedenza dimostrando che i top club italiani possono provare a stare al passo con gli altri colossi europei.