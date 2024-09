CALCIOMERCATO MILAN

Non potrebbe giocare le coppe. Avanza l'ipotesi Arabia Saudita

Non abbastanza, però, per i Rabiot, che hanno sempre rifiutato quanto proposto dal Milan. Così come sono state respinte al mittente tutte le altre offerte. Le squadre hanno già consegnato alla UEFA le liste per le coppe, pertanto, anche nel caso in cui Rabiot si accordasse con una società europea nel corso del mese di settembre, non potrebbe giocare Champions League e le altre competizioni.