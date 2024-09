Adrien Rabiot, 'tentato' dal Milan nell'ultimo calciomercato estivo, è ancora libero. Richieste alte, tante squadre messe in stand-by

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Adrien Rabiot , classe 1995 , centrocampista francese svincolato dopo gli ultimi anni alla Juventus e accostato al Milan nella fase finale dell'ultimo calciomercato estivo.

Rabiot, per il quotidiano generalista, è stato fin qui autore di "scelte poco comprensibili". Prima, infatti, non ha accettato la proposta di rinnovo di contratto della Juventus, alle stesse cifre dell'accordo in vigore fino al 30 giugno scorso.