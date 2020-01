Calciomercato Milan – Piatek, niente prestito: via solo per 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek è uno degli scontenti illustri in casa Milan. Il polacco, protagonista di un avvio di stagione nettamente sotto le aspettative, non è più l’attaccante titolare del Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Il numero 9 potrebbe decidere di partire nei prossimi giorni perché ha diverse richieste dalla Premier League. Come riferisce ‘Il Corriere della Sera’, però, il Milan non apre alla cessione in prestito ma pretende 30 milioni per liberare il suo numero 9. Intanto ecco cosa ha detto Eugenio Corini su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android