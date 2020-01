Calciomercato Milan – Piatek, interesse del Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Il Manchester United piomba su Krzysztof Piatek. Repubblica, infatti, riporta le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra secondo le quali il club inglese sarebbe molto interessato all’attaccante polacco dopo l’infortunio di Marcus Rashford. I Red Devils, però, sarebbero disposti a prendere Piatek solo in prestito, cosa che non interessa al Milan, che vuole 30 milioni di euro. Intanto spunta il nome di un giovane centrocampista per il Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android