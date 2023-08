Milan, Pellegrino prima di passare al calcio era un talentuoso tennista

Il Milan ormai sembrerebbe ad un passo per l'ufficialità e la firma di Marco Pellegrino, giovane difensore argentino del Platense. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2002, oltre che un appassionato di calcio, pare lo sia anche del tennis. Da ragazzino ebbe la possibilità di giocarlo e se ne parlava come un futuro campione, ma poi le strade si separarono.