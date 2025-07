"La Juve è più o meno spalle al muro, bisognerebbe chiedere il risarcimento a chi diversi anni fa ha dato il via libera a un contratto così folle e oneroso. La Juve ha scelto la linea dura: da Douglas Luiz a Weah, senza dimenticare che la vicenda McKennie non è banale e da trascurare. Il pugno di ferro può andar bene perché farsi rispettare dovrebbe essere il principale comandamento, chi non lo fa va stangato e isolato senza il minimo dubbio. Però adesso sarebbe il caso di stringere i tempi: c’è un pentolone con troppa roba, ma nessuno si è seduto a tavola per mangiare. La priorità è quella di togliere qualche aroma non proprio aroma e andare a stringere per un pranzo di qualità, la Juventus non può permettersi di restare a guardare.