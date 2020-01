Calciomercato Milan – Paqueta, il Psg sembra essersi defilato

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Paqueta continua a essere un giocatore sul mercato per il Milan, che vuole 35 milioni per cederlo. In questo momento, però, non sembrano esserci acquirenti disposti a spendere tale somma.

Il Flamengo, infatti, ha chiesto Paqueta in prestito, con la proposta che è stata subito bocciata da Maldini e Boban, mentre il Psg negli ultimi giorni sembra essersi defilato. La sensazione è che comunque si cercherà di cedere il brasiliano, considerando anche il fatto che il centrocampista potrebbe avere pochissimi spazi nel 4-4-2 varato da Pioli. Il Milan, intanto pensa a un nuovo centrocampista che gioca in Serie A, continua a leggere >>>

