Calciomercato Milan – Duncan, è duello con la Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, è duello tra Milan e Fiorentina per Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo.

Entrambi i club hanno manifestato interesse per il giocatore, ma al momento non è stata fatta un’offerta concreta ai neroverdi. Duncan sta cercando di capire le reali intenzioni del Milan, perchè, in caso di eventuale proposta, la priorità verrebbe data a Maldini e Boban. Intanto il futuro di un calciatore è in bilico, continua a leggere >>>

