Calciomercato Milan – Paqueta e Calhanoglu, obbligo di svolta

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’ ha fatto il punto sui giocatori che devono necessariamente cambiare marcia per guadagnarsi la conferma al Milan. Il dito è stato puntato verso Lucas Paqueta e Hakan Calhanoglu, che non hanno mai convinto a pieno i tifosi rossoneri dal loro arrivo. I due centrocampisti hanno l’obbligo di dare di più per scrollarsi di dosso l’etichetta di ‘talenti a metà’, ma soprattutto per non rischiare di finire sul mercato nei prossimi mesi.

