Calciomercato Milan – Oggi giorno decisivo per Junior Firpo

Ultime Notizie Mercato Milan: Junior Firpo, oggi l’affondo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan non si ferma. I rossoneri vogliono un altro acquisto sul mercato e sono alla ricerca di un vice Theo. Il francese classe 1997 attualmente ha il Covid ed è sostituito da Diogo Dalot, portoghese classe 1999 che però è adattato a sinistra. In teoria sarebbe l’alternativa a destra, che manca vista la partenza prossima di Andrea Conti verso il Parma. Il terzino classe 1994 si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Il Milan ha scelto Junior Firpo come rinforzo. Il vero problema è la valutazione del cartellino. Il Barcellona non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo, se non per cifre molto importanti. Il Milan, viceversa, lo vorrebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni. Una cifra per ora troppo bassa. Non è da escludere, dunque, si possa arrivare a un prestito secco.

Oggi sarà una giornata decisiva, scrive la Gazzetta, perché è in programma un contatto con i rappresentati del terzino, tra cui c’è anche il papà di Brahim, spagnolo classe 1999 che è molto amico con Junior Firpo e potrebbe giocare un ruolo determinante nel convincere il giovane classe 1996 a passare in rossonero.

