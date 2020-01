Calciomercato Milan – No del Diavolo al Flamengo per Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto un anno fa, gennaio 2019, dal Flamengo per 38,4 milioni di euro, potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione invernale di calciomercato.

Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nei giorni scorsi il ‘Mengão‘ ha chiesto in prestito al Milan il suo ex calciatore, ricevendo, però, un secco ‘no’ dal Diavolo.

Paqueta, infatti, non verrà ceduto, eventualmente, in prestito, ma soltanto a titolo definitivo e per un’offerta che sarà ritenuta congrua. Emerge, intanto, un retroscena relativa la trattativa con il PSG: continua a leggere >>>

