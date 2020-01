Ecco le prime pagine di oggi, sabato 11 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il gran sabato di calcio con tre partite importanti: Cagliari-Milan, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. Spazio anche al mercato rossonero, con Maldini e Boban che hanno definito l’arrivo di Kjaer e pensano a Duncan per il centrocampo. A tra poco per la rassegna stampa completa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA