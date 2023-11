Calciomercato Milan – Miranda, si vuole chiudere l’affare con il Betis

Nella sessione invernale di calciomercato il Milan vorrebbe chiudere l'operazione con il Betis per Juan Miranda , classe 2000 , terzino sinistro degli andalusi di Manuel Pellegrini . Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, Miranda a gennaio o in estate?

Il Milan, che segue Miranda da tempo e che aveva provato a prenderlo anche nell'ultima estate di mercato, lo prenderebbe a parametro zero per la prossima stagione, visto che il giocatore andrà in scadenza di contratto con i biancoverdi il prossimo 30 giugno 2024.