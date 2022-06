Maldini e Massara avanti per il bene del Milan: equilibri da ritrovare

Paolo Maldini e Frederic Massara sono in procinto di rinnovare con il Milan, ma c'è da trovare equilibrio con la nuova proprietà

Redazione

I rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan sembrano ormai essere solo una questione di tempo. Come riportato da molteplici fonti, questa sembra essere la settimana giusta per le firme dell'area tecnica, che potrà così continuare il suo lavoro nel club. Il prolungamento porterà un po' più di serenità, ma non rimuoverà di certo l'aria di pesantezza attorno al club. Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sono ancora equilibri da trovare con la nuova proprietà.

Dopo il confronto che sembrava aver portato feedback positivi con Gerry Cardinale, le richieste del direttore tecnico non sembrano essere state del tutto accolte. In particolare ci si attendeva un budget di mercato più sostanzioso con cui poter lavorare. Ma, come invece avrebbero desiderato Maldini e Massara, i margini di manovra del Milan saranno grosso modo gli stessi dell'estate scorsa, nonostante uno Scudetto in più.

Le aspettative erano quelle di sfruttare l'onda dell'entusiasmo che un successo come quello appena vissuto porta. La politica di RedBird invece non dovrebbe differire da quella di Elliott. Si procederà a piccoli passi, anche per quanto riguarda la forma contrattuale. I due dirigenti firmeranno un biennale con opzione per il terzo anno. Avanti dunque, per il bene del Milan, ma con ancora qualche perplessità. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>