Milan, Maldini e Gazidis ai ferri corti: Botman motivo di discussione

Tra le situazioni che stanno creando un alone di tensione al Milan c'è anche quella che riguarda i rapporti tra Paolo Maldini ed Ivan Gazidis

Redazione

Tra Paolo Maldini ed Ivan Gazidis la scintilla non è mai scoccata. Il direttore tecnico del Milan, come sottolineato dal Corriere dello Sport, non ha mai apprezzato il fatto di dover passare dall'amministratore delegato per chiudere le trattative di calciomercato. Dopo la conquista dello Scudetto si aspettava maggior autonomia, ma la situazione pare che resterà invariata almeno fino a novembre, mese in cui il contratto del dirigente sudafricano scadrà.

I rapporto sono ai minimi storici, la questione riguarda anche Sven Botman. Da affare che era praticamente concluso, l'inserimento del Newcastle ha reso la strada più in salita. I rallentamenti nella trattativa sono dovuti anche ai tentennamenti proprio di Gazidis. Se Maldini è convinto che il classe 2000 sia un investimento sicuro, l'amministratore delegato non sembra felice all'idea di spendere 30 milioni in un reparto che conta già Tomori, Kalulu e Kjaer.

Il ragionamento è che per completare il reparto possa bastare l'acquisto di un giocatore ad una cifra inferiore, per riservare maggior budget per le lacune sulla trequarti. Il direttore tecnico è fermo sull'idea che l'acquisto di Botman ed il fatto di non poter agire liberamente secondo le sue idee non lo entusiasma. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>